Conte | L’Inter non l’avevo vista Lo scudetto sarebbe prodigio

PRIMATO – Conte ha parlato in questo modo del primo posto: «Non l'ho seguita la partita dell'Inter, non l'ho vista perché già soffrivo per noi perché devo soffrire per gli altri. Ho visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Avevo spento tutto. Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo, ci siamo portati avanti e ne mancano altri quattro. Abbiamo ad affrontare Lecce e Parma, poi Genoa e Cagliari. Tutto da giocare, oggi contava vincere. Inevitabile che in casa oggi lo stadio ha spinto tanto, già dall'arrivo è stato difficile arrivare ed entrare nello stadio. Erano eccitati. ».

LOTTA – Sempre Conte e la corsa con L'Inter: «Abbiamo 74 punti, mancano quattro giornate, la Champions League è un fatto matematico ma pensare da dove partivi è qualcosa di bello.

