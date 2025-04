Conte | Io parlo di calcio perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata Lo scudetto sarebbe un prodigio Inter Roma? Ho visto il secondo tempo di Fiorentina Empoli

Conte, allenatore del Napoli, parla a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: tutte le dichiarazioni del tecnicoL’allenatore del Napoli Antonio Conte, accostato anche alla Juve, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino.A NAPOLI SI PUÒ FARE qualsiasi cosa – «Io parlo di calcio, punto e basta anche perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata».scudetto – «Lo scudetto sarebbe un prodigio».SULLA SQUADRA – «Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione, da squadra conscia della propria forza. Lo stadio poi ha spinto piano, è stato dodicesimo e tredicesimo uomo in campo, è stato difficile entrare in campo per quanti tifosi c’erano. Juventusnews24.com - Conte: «Io parlo di calcio perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata. Lo scudetto sarebbe un prodigio. Inter Roma? Ho visto il secondo tempo di Fiorentina Empoli» Leggi su Juventusnews24.com , allenatore del Napoli, parla a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: tutte le dichiarazioni del tecnicoL’allenatore del Napoli Antonio, accostato anche alla Juve, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino.A NAPOLI SI PUÒ FARE– «Iodi, punto e basta ancheuno».– «Loun».SULLA SQUADRA – «Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione, da squadra conscia della propria forza. Lo stadio poi ha spinto piano, è stato dosimo e tresimo uomo in campo, è stato difficile entrare in campo per quanti tifosi c’erano.

