Conte | Ho capito che devo parlare solo di calcio Perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata

Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il TorinoLe parole di ConteHa visto l’Inter?«Non ho seguito la partita dell’Inter. Anche Perché già soffriamo per noi Perché dobbiamo soffrire per gli altri. Ho spento telefono e tutto e alla fine ho sentito che qualcuno era Contento».Che vi siete detti a fine partita?«Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo e ne mancano altri quattro. Sappiamo he andiamo d affrontare Lecce e Parma che lottano per la salvezza. È tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con grande personalità, da squadra conscia della propria forza. Poi è inevitabile che lo stadio oggi ha spinto tanto. È stato difficile anche arrivare allo stadio per quanti tifosi c’erano».A Napoli si può davvero fare tutto?«Io parlo di calcio, ho capito che devo parlare di calcio punto e basta. Ilnapolista.it - Conte: «Ho capito che devo parlare solo di calcio. Perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata» Leggi su Ilnapolista.it L’allenatore del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il TorinoLe parole diHa visto l’Inter?«Non ho seguito la partita dell’Inter. Anchegià soffriamo per noidobbiamo soffrire per gli altri. Ho spento telefono e tutto e alla fine ho sentito che qualcuno eranto».Che vi siete detti a fine partita?«Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo e ne mancano altri quattro. Sappiamo he andiamo d affrontare Lecce e Parma che lottano per la salvezza. È tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con grande personalità, da squadra conscia della propria forza. Poi è inevitabile che lo stadio oggi ha spinto tanto. È stato difficile anche arrivare allo stadio per quanti tifosi c’erano».A Napoli si può davvero fare tutto?«Io parlo di, hochedipunto e basta.

