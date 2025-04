Conte | È ancora tutto da giocare Scudetto? Vi svelo il mio pensiero poi il messaggio ai tifosi è da brividi

Conte nel post partita ai microfoni di Dazn.Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte il Torino 2 a 0 e si porta a +3 sull’Inter. La squadra di Antonio Conte si è distinta per qualità e mentalità durante il match contro il Torino e si è assicurata 3 punti fondamentali per la corsa allo Scudetto. Approfittando della caduta dell’Inter in casa contro la Roma, gli azzurri hanno colto l’occasione e sono riusciti a mantenere il primo posto, ma questa volta in solitaria.Conte: “Oggi era necessario vincere anche per i tifosi”Il Napoli batte il Torino al Maradona per 2-0. La prestazione degli azzurri è stata ottima, motivo per il quale Antonio Conte non può che essere soddisfatto. Il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando il match ma anche diversi temi importanti. Spazionapoli.it - Conte: “È ancora tutto da giocare. Scudetto? Vi svelo il mio pensiero”, poi il messaggio ai tifosi è da brividi Leggi su Spazionapoli.it Napoli Torino 2-0: arrivano le dichiarazioni di Antonionel post partita ai microfoni di Dazn.Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte il Torino 2 a 0 e si porta a +3 sull’Inter. La squadra di Antoniosi è distinta per qualità e mentalità durante il match contro il Torino e si è assicurata 3 punti fondamentali per la corsa allo. Approfittando della caduta dell’Inter in casa contro la Roma, gli azzurri hanno colto l’occasione e sono riusciti a mantenere il primo posto, ma questa volta in solitaria.: “Oggi era necessario vincere anche per i”Il Napoli batte il Torino al Maradona per 2-0. La prestazione degli azzurri è stata ottima, motivo per il quale Antonionon può che essere soddisfatto. Il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando il match ma anche diversi temi importanti.

Su altri siti se ne discute

Napoli, Conte e il rumore dei nemici: chiede alla squadra di isolarsi da tutto e tutti. Lo Scudetto e il 'socio' Orsolini - Le parole pronunciate da Antonio Conte prima e dopo il match vinto dal Napoli contro il Monza hanno ancora un peso, e la loro eco risuonerà... 🔗calciomercato.com

Napoli, Conte: «Dobbiamo guastarci la lotta scudetto, c’è da dare tutto? Cali nei secondi tempi? Rispondo così» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della gara contro l’Empoli. Tutti i dettagli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Empoli. CALENDARIO FACILE – «Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per […] 🔗calcionews24.com

Napoli-Inter: il record di Conte, Lautaro vs Lukaku, pressing alto e il dato su Inzaghi. Tutto sul match scudetto - Finalmente il grande giorno è arrivato e l`attesa si fa di ora in ora sempre più frenetica. Napoli-Inter è il big match della 27esima giornata... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conte: Lo scudetto sarebbe un prodigio: ecco cosa ho detto negli spogliatoi. Se ho visto Inter-Roma? Vi dico la verità; LOTTA SCUDETTO - Perinetti: Mini flessione dell'Inter, ma è tutto ancora in gioco, Napoli? Niente miracoli: Conte basa tutto sul lavoro”; Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani»; Napoli, Conte e il Monza: Tutto da perdere, ma chi gioca per lo scudetto deve gestire la pressione”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n. 🔗calciomercato.com

La personalità della squadra, il calore dei tifosi e la corsa Scudetto: le parole di Conte - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Conte: "Scudetto? Sarebbe un prodigio, mancano quattro passi. Non ho visto Inter-Roma" - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Torino: 'Oggi ovviamente contava vincere e lo abbiamo fatto con grande determinazione'. 🔗areanapoli.it