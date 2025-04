Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti

Plastic free, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia, Belpasso. Questo evento è. Cataniatoday.it - Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti Leggi su Cataniatoday.it “Un grande grazie a, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata die sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia,. Questo evento è.

Ne parlano su altre fonti

Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti - “Un grande grazie a Plastic Free, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia, Belpasso. Questo evento è... 🔗cataniatoday.it

Cesa è Comune 'Plastic Free': la festa con un evento dedicato all'ambiente - Il Comune di Cesa celebra l’importante traguardo ambientale con l’evento “Cesa #PlasticFree”, in programma venerdì 14 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare di Piazza De Gasperi. L'iniziativa nasce per festeggiare il riconoscimento di Comune Plastic Free 2025, ottenuto grazie... 🔗casertanews.it

Vasto è per la seconda volta Comune Plastic Free - La città di Vasto riceve anche quest’anno il riconoscimento Comune Plastic Free. Per la seconda volta consecutiva, il comuni taglia l'importante traguardo per la sostenibilità: il riconoscimento Plastic Free 2025 è stato assegnato dalla onlus a 122 comuni italiani. L’8 marzo, a Napoli, avrà luogo... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti; Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti; Associazione Plastic free: raccolti 1560 Kg di rifiuti nel territorio di Belpasso; Volontari di Plastic Free in azione a Catania, Belpasso e Santa Maria di Licodia nel weekend. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’associazione Plastic free raccoglie i rifiuti nel territorio di Belpasso - Nelle giornate del 27 e 28 aprile l’associazione Plastic free insieme alla collaborazione di molti giovani, volontari e associazioni belpassesi hanno ripulito dai rifiuti la zona di Belpasso. Sono sta ... 🔗lasicilia.it

Plastic Free in azione in 17 località siciliane dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco - Plastic Free in azione in 17 località siciliane dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco. Ecco dove. 🔗newsicilia.it