' Come guidate?' poi gli spari | 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale Sospettato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore Andrea Massimo

Monreale, dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri un 19enne Sospettato di avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino Xml2.corriere.it - 'Come guidate?', poi gli spari: 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale. Sospettato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo Leggi su Xml2.corriere.it , dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri undi avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino

Spari nella piazza piena di gente, morti due ragazzi di 24 e 26 anni: tre feriti gravissimi - La notte scorsa, Monreale è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. In piazza Duomo, nel cuore della città, una sparatoria ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre tre persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. I feriti, tra cui un minorenne di 16 anni, hanno 26 e 33 anni e versano in condizioni gravissime. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di testimoni, riuniti nella zona dei locali di via Benedetto d’Acquisto. 🔗caffeinamagazine.it

Spari in piazza a Monreale, due ragazzi morti e altri tre feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano - Due morti e tre feriti dopo una lite a colpi di pistola scoppiata per futili motivi in piazza a Monreale, nel Palermitano: grave uno dei feriti 🔗notizie.virgilio.it

