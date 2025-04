Catania vinta la battaglia di Potenza | Inglese regala ai rossazzurri il quinto posto

Inglese ritrova il gol nel momento più importante, regalando al Catania una vittoria fondamentale contro il Potenza per 1-2. Grazie alla sua rete, i rossazzurri conquistano il quinto posto in classifica, un traguardo che permette loro di affrontare con maggiore fiducia i playoff, a. Cataniatoday.it - Catania, vinta la battaglia di Potenza: Inglese regala ai rossazzurri il quinto posto Leggi su Cataniatoday.it Robertoritrova il gol nel momento più importante,ndo aluna vittoria fondamentale contro ilper 1-2. Grazie alla sua rete, iconquistano ilin classifica, un traguardo che permette loro di affrontare con maggiore fiducia i playoff, a.

