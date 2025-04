Calcio Napoli Torino 2-0 Vittoria e +3 sull’Inter

Calcio Napoli +3 sull’Inter a quattro giornate dalla fine. Due gol di Mc Tominay nel primo tempo regolano il Torino. Una giornata che potrebbe essere decisva nell’assegnazione dello scudetto 2024 2025: l’Inter crolla in casa contro la Roma ed il Calcio Napoli vince senza grosse difficoltà contro il Torino. Da una parte i nerazzurri appiaono . 2anews.it - Calcio Napoli Torino 2-0. Vittoria e +3 sull’Inter Leggi su 2anews.it +3a quattro giornate dalla fine. Due gol di Mc Tominay nel primo tempo regolano il. Una giornata che potrebbe essere decisva nell’assegnazione dello scudetto 2024 2025: l’Inter crolla in casa contro la Roma ed ilvince senza grosse difficoltà contro il. Da una parte i nerazzurri appiaono .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio a 5 serie A, alle 20,30 lanciata dal successo con Roma. Italservice, una salita dopo l’altra. Stasera prova a sbancare Torino - La seconda giornata del girone di ritorno della regular season è già alle porte. C’è il turno infrasettimanale di serie A, si torna in azione questabsera. L’Italservice Pesaro, reduce dall’incredibile e meritata affermazione casalinga ai danni della Roma, è ospite della L84. I biancorossi giocano al PalaMaggiore di Leini, Torino, l’inizio delle ostilità è previsto alle ore 20,30. I tifosi potranno assistere alla diretta streaming attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio in tv: dove vedere Napoli-Torino - Napoli e Torino si sfideranno domenica 27 aprile allo stadio Maradona per il match della 34esima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. 🔗napolitoday.it

Napoli Torino LIVE 0-0: tutto pronto per il calcio d’inizio! - Allo Stadio Diego Armando Maradona il match valido per la 34ª giornata di Serie A Napoli Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Dopo un passato insieme sulle panchine di Inter e Chelsea, Antonio Conte e Paolo Vanoli si ritrovano ora uno dinanzi all’altro tra le mura di un gremito Stadio Diego Armando Maradona. […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Napoli-Torino 2-0: gol e highlights. Doppietta di McTominay, azzurri in testa da soli; Serie A. McTominay trascina il Napoli: 2-0 al Torino. Azzurri a +3 dall'Inter. Atalanta-Lecce 1-1 - Napoli-Torino 2-0, la sintesi della partita; Le pagelle di Napoli-Torino 2-0: McTominay di lusso, la difesa di Conte è d'acciaio, Adams spreca; Napoli-Torino 2-0, il risultato della partita di Serie A 2024-2025: doppietta di McTominay. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Torino diretta Serie A alle 20:45: Conte ha l'occasione di allungare sull'Inter - Dopo la sconfitta della squadra di Inzaghi a San Siro contro la Roma, al Maradona va in scena una partita importantissima in chiave scudetto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale ... 🔗msn.com

LIVE Napoli-Torino 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it - Napoli-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino Napoli contro Torino. Antonio Conte contro Paolo Vanoli. Il maestro contro l'allie ... 🔗msn.com

Serie A, Napoli-Torino 2-0: McTominay regala il primo posto a Conte - Nel posticipo della 34esima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Torino e conquista il primo posto in classifica in solitaria ... 🔗msn.com