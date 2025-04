Bus sulla strada parco | parte la nuova linea Tua V1 - La Verde | orari e semafori attivi

nuova linea di trasporto pubblico che attraverserà la strada parco denominata "V1 La Verde" di Tua. A partire dalle 6.25 del 28 aprile inizieranno infatti le corse che collegano piazza della Repubblica a Pescara con l'area hub del pala congressi a Montesilvano zona.

