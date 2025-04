Buongiorno risentimento muscolare alla gamba destra ma stava festeggiando Sky Sport

Buongiorno, risentimento muscolare alla gamba destra ma stava festeggiando.Massimo Ugolini a Sky Sport fa il punto sugli infortunati del Napoli.«Per Lobotka nulla di grave, contusione per Anguissa. risentimento muscolare per Buongiorno che però a fine match stava festeggiando in campo. Comunque bisogna aspettare gli esami strumentali».Conte costretto a forzare Buongiorno (il Napolista)McTominay uno scozzese napoletano. Da Felice Sciosciammocca a Scott McTominay. C'è il suo doppio timbro sulla vittoria del Napoli sul Torino (2-0) nel giorno in cui l'Inter perde contro la Roma. Il Napoli si è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall'Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato: Napoli 74, Inter 71.

