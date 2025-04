Basket serie B nazionale La T Gema e Fabo brindano ai playoff

serie B nazionale consegna due verdetti positivi per le due formazioni termali che brindano alla qualificazione ai playoff. Sconfitta indolore per la T Gema Montecatini che cade al Pala Carrara di Pistoia contro Jesi 70-76. La squadra di Del Re chiude terza nel Girone A e nel primo turno dei playoff se la vedrà contro Mestre.Doveva vincere per accedere ai playoff immediatamente e questo ha fatto la Fabo che si è aggiudicata (84-75) lo spareggio con la Luiss Roma, costretta al play-in. I ragazzi di Barsotti hanno giocato una partita di grande solidità trovando in Marco Arrigoni il solito trascinatore. Gli Herons chiudono quarti e al primo turno dei playoff, con il vantaggio del fattore campo come anche i cugini, se la vedranno con Omegna. Lanazione.it - Basket serie B nazionale, La T Gema e Fabo brindano ai playoff Leggi su Lanazione.it Montecatini, 27 aprile 2025 – L’ultima giornata della regular season diconsegna due verdetti positivi per le due formazioni termali chealla qualificazione ai. Sconfitta indolore per la TMontecatini che cade al Pala Carrara di Pistoia contro Jesi 70-76. La squadra di Del Re chiude terza nel Girone A e nel primo turno deise la vedrà contro Mestre.Doveva vincere per accedere aiimmediatamente e questo ha fatto lache si è aggiudicata (84-75) lo spareggio con la Luiss Roma, costretta al play-in. I ragazzi di Barsotti hanno giocato una partita di grande solidità trovando in Marco Arrigoni il solito trascinatore. Gli Herons chiudono quarti e al primo turno dei, con il vantaggio del fattore campo come anche i cugini, se la vedranno con Omegna.

