Basket serie A impresa dell’Estra a Venezia Salvezza la corsa è ancora aperta

impresa al Taliercio di Venezia, i 2 punti strappati alla Reyer tengono l’Estra in corsa per la Salvezza a due turni dalla fine. I bincorossi attendono ora buone notizie dai posticipi di domani sera che vedranno coinvolti due dirette avversarie per la Salvezza come Cremona e Napoli. Per rimanere viva, la squadra di Okorn ha bisogno che almeno una delle due perda. I toscani non vogliono arrendersi senza lottare e lo dimostrano in campo (59-72 al 30'). Negli ultimi 10' succede di tutto. Venezia rimonta, per due volte arriva sul -3 ma i toscani resistono. Ennis super (29 punti) non basta alla Reyer, Forrest (24) il migliore per Pistoia e decisivo anche Allen. Ma i 13 rimbalzi di Cooke sono un'enormità sotto canestro. Lanazione.it - Basket serie A, impresa dell’Estra a Venezia. Salvezza, la corsa è ancora aperta Leggi su Lanazione.it Pistoia, 27 aprile 2025 – Pistoia getta il cuore ben oltre l’ostacolo. Cheal Taliercio di, i 2 punti strappati alla Reyer tengono l’Estra inper laa due turni dalla fine. I bincorossi attendono ora buone notizie dai posticipi di domani sera che vedranno coinvolti due dirette avversarie per lacome Cremona e Napoli. Per rimanere viva, la squadra di Okorn ha bisogno che almeno una delle due perda. I toscani non vogliono arrendersi senza lottare e lo dimostrano in campo (59-72 al 30'). Negli ultimi 10' succede di tutto.rimonta, per due volte arriva sul -3 ma i toscani resistono. Ennis super (29 punti) non basta alla Reyer, Forrest (24) il migliore per Pistoia e decisivo anche Allen. Ma i 13 rimbalzi di Cooke sono un'enormità sotto canestro.

