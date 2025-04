Avellino una notte magica | festa per la B e proposta di matrimonio

Il cielo sopra lo stadio Partenio-Lombardi sembrava più luminoso che mai. Dopo una stagione di battaglie, l'Avellino ha festeggiato nel suo stadio la Serie B conquistata la settimana scorsa, riportando entusiasmo ed emozione tra i tifosi biancoverdi. Ma la serata, già speciale per i colori e i cori che invadevano ogni angolo dello stadio, si è trasformata in un autentico racconto da fiaba grazie al gesto inatteso di uno dei protagonisti più amati della stagione.La proposta di nozze del difensore biancoverde Patrick EnriciAl termine della partita contro l'Altamura (2-1 per i biancoverdi), mentre fumogeni biancoverdi coloravano l'aria e la curva esplodeva di gioia, Patrick Enrici, solido difensore e cuore pulsante della retroguardia irpina, ha deciso di vivere il suo momento più personale.

