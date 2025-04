Avellino promosso festa al Partenio D' Agostino sotto la Curva | Siete stati la vera forza Ora la Supercoppa e la Serie B

Avellino supera anche l'Altamura e conquista l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, chiudendo in grande stile un percorso che ha regalato la promozione in Serie B. Angelo Antonio D'Agostino, presidente biancoverde, ha così commentato durante la festa sotto la Curva: "Siete fantastici. Today.it - Avellino promosso, festa al Partenio. D'Agostino sotto la Curva: "Siete stati la vera forza. Ora la Supercoppa e la Serie B" Leggi su Today.it L'supera anche l'Altamura e conquista l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, chiudendo in grande stile un percorso che ha regalato la promozione inB. Angelo Antonio D', presidente biancoverde, ha così commentato durante lala: "fantastici.

