Attacchi personali a Salis dalla destra sui social La sinistra | È questo il vostro livello?

Ilsecoloxix.it - Attacchi personali a Salis dalla destra sui social. La sinistra: “È questo il vostro livello?” Leggi su Ilsecoloxix.it Polemica sulla foto dell’ex atleta ad Abu Dhabi lo scorso anno. E Gasparri: “Le elezioni non sono un concorso di bellezza”

Cosa riportano altre fonti

La fine della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Monti (Pd): "Attacchi strumentali della destra" - "Dare ora la colpa al Pd forlivese della cessazione del corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, è fuorviante e pretestuoso". Il segretario territoriale dem Enrico Monti reagisce così alle parole del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Pompignoli... 🔗forlitoday.it

Cittadella, il centrosinistra: «Intimidazioni e attacchi personali dalle minoranze» - «L'attuale maggioranza esprime forte preoccupazione per il clima di delegittimazione che continua a colpire i dipendenti comunali, sempre più spesso oggetto di attacchi strumentali da parte dell’opposizione di centrodestra». Così i gruppi consiliari del centrosinistra, composti da Partito... 🔗ilpiacenza.it

Motta: «Ho ascoltato non critiche tecniche, ma attacchi personali. Un modo di agire arrogante e indecente» - Walter Veltroni ha intervistato Thiago Motta per il Corriere della Sera. L’ex tecnico della Juventus commenta l’esonero dal suo punto di vista e smentisce ogni possibile rottura con il gruppo squadra e dirigenza. Motta: «Un errore cambiare troppe formazioni» «Non mi hanno dato tempo. Ma io non ho fallito». Poi confessa: «Alcune cose non le rifarei». A parlare è Thiago Motta, ex tecnico della Juventus. 🔗ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Attacchi personali a Salis dalla destra sui social. La sinistra: “È questo il vostro livello?”; Comunali: Salis, Destra ha svuotato i municipi, noi gli daremo nuova forza; Comunali: Bucci, Con noi record di investimenti sui municipi; Attacco a Ilaria Salis dal portavoce di Orban in Ungheria, botta e risposta sulla foto in manette in cella. 🔗Ne parlano su altre fonti

Comunali: Salis, "Destra ha svuotato i municipi, noi gli daremo nuova forza" - "Ogni municipio deve poter occuparsi direttamente di manutenzioni ordinarie, gestione del verde, sicurezza di quartiere, supporto alla cultura, alle attività sociali" ... 🔗genovatoday.it

Liberazione, l’invito alla cerimonia negato a Salis accende la polemica: Il Pd: “Sgarbo della destra”. Piciocchi: “Narcisismo fuori luogo” - Il Pd accusa: “La vicepresidente del Coni esclusa per motivi politici”. Piciocchi: “Non aveva titolo a esserci, era una cerimonia istituzionale” ... 🔗ilsecoloxix.it

Comunali, il centrosinistra fa quadrato su Salis: “Per anni la destra ha negato il confronto” - La candidata è finita nel mirino per l'assenza a un dibattito elettorale, Bordilli: "Piena di spocchia e impreparata". Fiume di reazioni: "Modalità violente e inaccettabili" ... 🔗msn.com