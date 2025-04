ATP Madrid 2025 rimonta vincente per Zverev Esce Andrey Rublev

Madrid. Servono due tie-break ad Alexander Zverev per superare l’ostacolo Davidovich Fokina. Esce il detentore del titolo Andrey Rublev.Si ferma la corsa del campione in carica Andrey Rublev. Nell’incontro di apertura il kazako Alexander Bublik piega 6-4 0-6 6-4 la testa di serie numero 7 in un’ora e ventiquattro minuti. Deve lottare per quasi tre ore Alexander Zverev. La testa di serie numero uno rimonta 2-6 7-6(3) 7-6(0), in due ore e quarantasette minuti, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.Daniil Medvedev liquida agevolmente l’ostacolo Juan Manuel Cerundolo. Il tennista prevale, in sessantatre minuti, con un perentorio 6-2 6-2. Flavio Cobolli non riEsce a superare lo scoglio Brandon Nakashima e si ferma al terzo turno. Oasport.it - ATP Madrid 2025, rimonta vincente per Zverev. Esce Andrey Rublev Leggi su Oasport.it È dedicata ai match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo ATP di. Servono due tie-break ad Alexanderper superare l’ostacolo Davidovich Fokina.il detentore del titolo.Si ferma la corsa del campione in carica. Nell’incontro di apertura il kazako Alexander Bublik piega 6-4 0-6 6-4 la testa di serie numero 7 in un’ora e ventiquattro minuti. Deve lottare per quasi tre ore Alexander. La testa di serie numero uno2-6 7-6(3) 7-6(0), in due ore e quarantasette minuti, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.Daniil Medvedev liquida agevolmente l’ostacolo Juan Manuel Cerundolo. Il tennista prevale, in sessantatre minuti, con un perentorio 6-2 6-2. Flavio Cobolli non ria superare lo scoglio Brandon Nakashima e si ferma al terzo turno.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Berrettini-Giron 6-7, 7-6, 6-1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA: vittoria generosa in rimonta, ma preoccupa il dolore agli addominali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00 20.40 Amici di OA Sport, siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. 20.30 Due ore e trentatré minuti caratterizzati dalla sofferenza per Matteo Berrettini, il quale ha perso il primo set al tie-break dopo aver avuto l’opportunità di vincere il primo parziale, tre le palle set consecutive non sfruttate. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev, Fritz e Medvedev agli ottavi, eliminato Rublev; Atp Madrid, Berrettini più forte del dolore. Arnaldi show con Nole; Atp Madrid 2025, Arnaldi al secondo turno - LaPresse; Berrettini rimonta da urlo su Giron: è al 3° turno nonostante un problema agli addominali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev agli ottavi, eliminato Rublev - Vittoria in rimonta per Sascha Zverev, che si qualifica agli ottavi di finale del Masters di Madrid grazie al successo in rimonta contro Davidovich Fokina. Sconfitta per il campione in carica Rublev ... 🔗sport.sky.it

Madrid Open, buona la prima per Berrettini: battuto Giron in rimonta - Il tennista romano supera lo statunitense in tre set e accede ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà il britannico Jack Draper ... 🔗rainews.it

Tennis, Atp Madrid Open 2025: Berrettini e Giron in parità per 6-7, 7-6 - Berrettini e Giron in parità con un set a testa L’azzurro Matteo Berrettini e lo statunitense Marcos Giron sono in parità per 6-7 (3), 7-6 (6) nei trentaduesimi di finale dell’Atp Madrid Open 2025, ma ... 🔗msn.com