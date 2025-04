Atalanta-Lecce 1-1 Retegui risponde a Karlsson

Atalanta e Lecce nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Partita decisa da due rigori: Karlsson porta in vantaggio i salentini al 29? trasformando un penalty concesso dopo intervento del Var per un fallo di mano di Hien, poi nella ripresa lo stesso Karlsson atterra Cuadrado in area e l’arbitro La Penna fischia la massima punizione per la Dea: Retegui trasforma al 69? e fissa il risultato finale sul pareggio. L’Atalanta, al terzo posto con 65 punti, va a -6 dall’Inter per il secondo posto in classifica, mentre il Lecce ottiene un punto prezioso in ottica salvezza. La squadra di Giampaolo ora è a +2 su Empoli e Venezia, terzultime a parimerito. Il Lecce ha giocato la partita con una maglia bianca senza loghi e la scritta ‘Nessun colore, nessun valore’, in segno di protesta contro la decisione della Lega Serie A di non rimandare oltre domenica il match, rinviato da venerdì in seguito alla morte improvvisa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita. Lapresse.it - Atalanta-Lecce 1-1, Retegui risponde a Karlsson Leggi su Lapresse.it Pareggio 1-1 tranel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Partita decisa da due rigori:porta in vantaggio i salentini al 29? trasformando un penalty concesso dopo intervento del Var per un fallo di mano di Hien, poi nella ripresa lo stessoatterra Cuadrado in area e l’arbitro La Penna fischia la massima punizione per la Dea:trasforma al 69? e fissa il risultato finale sul pareggio. L’, al terzo posto con 65 punti, va a -6 dall’Inter per il secondo posto in classifica, mentre ilottiene un punto prezioso in ottica salvezza. La squadra di Giampaolo ora è a +2 su Empoli e Venezia, terzultime a parimerito. Ilha giocato la partita con una maglia bianca senza loghi e la scritta ‘Nessun colore, nessun valore’, in segno di protesta contro la decisione della Lega Serie A di non rimandare oltre domenica il match, rinviato da venerdì in seguito alla morte improvvisa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita.

Su altri siti se ne discute

Retegui risponde a Kean per il titolo di capocannoniere: quote da fuga per il bomber dell'Atalanta - Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateo Retegui rifila un poker al Verona... 🔗calciomercato.com

Top 11 Serie A: Retegui-Kolo Muani da sogno, Pulisic assist man, Carlos Augusto ritrovato - Lunedì sera, il posticipo vinto dall`Inter contro la Fiorentina ha chiuso la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone... 🔗calciomercato.com

Cuore Lecce in onore di Fiorita: 1-1 a Bergamo. A Karlsson risponde Retegui - Bergamo, 27 aprile 2025 - Il Lecce onora nel migliore dei modi la memoria di Graziano Fiorita. I salentini, con grande orgoglio e nonostante le polemiche per una partita disputata prima dei funerali, strappano un punto a Bergamo e salgono a più due su Empoli e Venezia. Con una maglia bianca, in aperta polemica contro la Lega Calcio, la squadra di Giampaolo ha giocato un match di grande sacrificio, andando in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Karlsson e capitolando solo nella ripresa per via di un altro penalty, stavolta Retegui, per poi resistere nel finale agli assalti della Dea. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta-Lecce 1-1, pagelle e tabellino: Retegui risponde a Karlsson dagli 11 metri, Gaspar super, Hien in difficoltà; Atalanta-Lecce 1-1: Retegui risponde a Karlsson, salentini in maglia bianca per protesta; Il rigore di Retegui risponde a quello di Karlsson: tra Atalanta e Lecce è 1-1, lotta Champions più aperta che mai; Atalanta, altro stop casalingo: è 1-1 con il Lecce. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta-Lecce 1-1: Retegui risponde a Karlsson, salentini in maglia bianca per protesta - I giallorossi, scesi in campo con una divisa polemica per essere stati costretti a giocare appena 48 ore dopo la morte del fisioterapista Fiorita, strappano ... 🔗repubblica.it

Atalanta-Lecce LIVE 1-1: Retegui risponde a Karlsson e poi sfiora subito il raddoppio - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 71` - Palo Atalanta: cross di Zappacosta per il colpo di testa di Retegui che ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce, Retegui risponde a Karlsson: la decidono due rigori in fotocopia - Visualizzazioni: 0 Termina sull’1-1 la tanto contestata sfida tra Atalanta–Lecce: vanno in vantaggio gli ospiti su rigore e allo stesso modo risponde il capocannoniere Retegui. Si conclude con un pare ... 🔗calciostyle.it