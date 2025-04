Angela Hewitt ospite al Teatro San Carlo in memoria di Francesca Martini

Teatro San Carlo per sostenere NAnA ETS: “Angela Hewitt per Francesca Martini” è la serata speciale in programma al Teatro di San Carlo lunedì 28 aprile. La celebre ed eccellente pianista canadese sarà dunque per la prima volta ospite sul prestigioso palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli. Riconosciuta all’unanime tra le . 2anews.it - Angela Hewitt ospite al Teatro San Carlo in memoria di Francesca Martini Leggi su 2anews.it Serata speciale alSanper sostenere NAnA ETS: “per” è la serata speciale in programma aldi Sanlunedì 28 aprile. La celebre ed eccellente pianista canadese sarà dunque per la prima voltasul prestigioso palcoscenico delSandi Napoli. Riconosciuta all’unanime tra le .

EVENTO - "Angela Hewitt per Francesca Martini", lunedì 28 aprile serata speciale al Teatro di San Carlo - “Angela Hewitt per Francesca Martini” è la serata speciale in programma al Teatro di San Carlo lunedì 28 aprile, alle ore 20:00. La celebre pianista canadese sarà per la prima volta sul palcoscenico d ... 🔗napolimagazine.com

Al San Carlo Angela Hewitt in concerto per la ricerca - Donatella Capone, mamma di Francesca Martini morta per una leucemia mieloide acuta racconta l'impegno della sua associazione contro le malattie rare ... 🔗rainews.it