Amici 21 Sissi annuncia il suo ritorno con l' album XS e svela | Nel talent ho subito diversi insulti

Amici 21 Sissi ha annunciato il suo ritorno al mondo della musica con l'album XS, svelando in un'intervista alcuni retroscena sulla sua partecipazione al talent show di Canale5. Comingsoon.it - Amici 21, Sissi annuncia il suo ritorno con l'album XS e svela: "Nel talent ho subito diversi insulti" Leggi su Comingsoon.it L'ex cantante di21hato il suoal mondo della musica con l'XS,ndo in un'intervista alcuni retroscena sulla sua partecipazione alshow di Canale5.

Sissi, cantante di Amici 21: “Torno dopo un periodo di pausa. Nel talent soffrivo per gli insulti” - Sissi sta per pubblicare un nuovo album dal titolo 'XS', dopo un periodo in cui si è allontanata dalla musica. La cantante ha ricordato anche la sua partecipazione ad Amici nell'edizione 2021-2022: "Mi è servito tantissimo, però ho sofferto per i commenti e gli insulti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

