Alex Baroni | il 7 maggio concerto tributo a Roma

Roma – Mercoledì 7 maggio, alle ore 21:30, il palco de L'Asino che Vola di Roma ospiterà un evento unico e profondamente emozionante: "Alex Baroni – Nel Suo Ricordo", il primo concerto dedicato interamente alla musica e alla memoria di uno degli artisti più intensi e amati del panorama italiano. L'iniziativa è di Marco Rinalduzzi, chitarrista, arrangiatore e produttore artistico di Alex Baroni, che con grande emozione racconta: "E dopo tanto tempo. esattamente dopo circa 23 anni, mi sono deciso. Credo sia arrivato il momento di rendere omaggio alla musica e alla figura artistica di Alex Baroni, uno dei migliori cantanti che l'Italia abbia mai avuto. Vi aspetto con una super band all'Asino che Vola, un posto dove la musica ha davvero un'anima".Tanti i musicisti chiamati a raccolta da Marco Rinalduzzi e ci saranno anche, in qualità di ospiti speciali, Massimo Calabrese (bassista e co-produttore artistico) e Marco D'Angelo (pianista e co-autore), storici collaboratori e amici di Alex.

