Al Bano e Loredana Lecciso inedita intervista di coppia a Domenica In | perché non si sono sposati

Domenica In, condotta da Mara Venier, Al Bano e Loredana Lecciso si sono raccontati come mai prima d’ora in una rara ospitata di coppia. Uniti da 25 anni di amore, la coppia ha svelato il segreto della loro lunga unione: nessun matrimonio formale, ma una scelta quotidiana di stare insieme.Al Bano: ‘Il nostro è un matrimonio quotidiano senza vincoli burocratici’“Ci scegliamo ogni giorno” – ha dichiarato Loredana con un sorriso, sottolineando come il loro legame non abbia bisogno di certificazioni ufficiali. “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, senza vincoli burocratici”, ha aggiunto Al Bano, conquistando l’applauso del pubblico.La loro storia non è stata priva di difficoltà: critiche, malelingue e una differenza d’età che aveva fatto molto discutere all’inizio della loro relazione. Notizieaudaci.it - Al Bano e Loredana Lecciso, inedita intervista di coppia a Domenica In: perché non si sono sposati Leggi su Notizieaudaci.it Nell’ultima puntata diIn, condotta da Mara Venier, Alsiraccontati come mai prima d’ora in una rara ospitata di. Uniti da 25 anni di amore, laha svelato il segreto della loro lunga unione: nessun matrimonio formale, ma una scelta quotidiana di stare insieme.Al: ‘Il nostro è un matrimonio quotidiano senza vincoli burocratici’“Ci scegliamo ogni giorno” – ha dichiaratocon un sorriso, sottolineando come il loro legame non abbia bisogno di certificazioni ufficiali. “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, senza vincoli burocratici”, ha aggiunto Al, conquistando l’applauso del pubblico.La loro storia non è stata priva di difficoltà: critiche, malelingue e una differenza d’età che aveva fatto molto discutere all’inizio della loro relazione.

