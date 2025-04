Aiello | Con il cuore irpino verso nuove sfide

Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, ha raccontato l'emozione di un epilogo vissuto a stretto contatto con i tifosi: "È stato il giusto finale, una festa con la nostra gente che non aveva potuto seguirci in massa la settimana scorsa. Il risultato più importante è stato coinvolgere ed emozionare il popolo futuro".Guardando avanti, Aiello conferma che il club non si è fatto trovare impreparato: "Avevamo pianificato da tempo alcuni progetti. Ora ci stiamo muovendo per concretizzarli".Ripercorrendo il cammino della stagione, il direttore sottolinea la filosofia adottata fin dal suo arrivo: "Siamo entrati in punta di piedi, senza farci travolgere dalle emozioni. Il modello di riferimento è stato quello della Primavera: pensare solo a noi stessi e lavorare serenamente.

Verso Monopoli-Catania, Toscano: "Dobbiamo fare una partita di grande cuore" - Prima della partenza per la Puglia, mister Toscano ha risposto alle domande dei giornalisti relative alla sessione di calciomercato appena conclusa e alla sfida al Monopoli, in programma domenica 9 febbraio con inizio alle ore 15.00: “Dobbiamo stringere i denti in questi 15 giorni perché abbiamo... 🔗cataniatoday.it

Il cammino verso Pasqua: la lettera del Vescovo Aiello - Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno del Mercoledì delle ceneri il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, ha scritto ai fedeli: “Pronti? Via. Carissimo/a, Buona Quaresima! Non so se lo ricordi, comincia oggi attraversando il portale del Mercoledì delle Ceneri: 40 giorni di cammino verso la Pasqua come gli ebrei per quarant’anni verso la Terra Promessa. Non è un tempo triste dopo le gioie del carnevale, ma un prendere in carico se stessi per non cadere nel baratro della mediocrità, il moto uniformemente accelerato verso un appuntamento col Risorto, un camminare insieme a tanti che ... 🔗anteprima24.it

La fontana antica di Gallipoli verso la vittoria dei Luoghi del cuore. Il mito e la storia di un monumento simbolo del Salento - Oltre ad essere un emblema della città, per Gallipoli si tratta davvero di un luogo del cuore. Ed ora lo è anche per il Fai. La Fontana Antica di Gallipoli si può asserire che... 🔗quotidianodipuglia.it

