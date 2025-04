Affari Tuoi la nuova pacchista manda in tilt il pubblico

nuova pacchista sta mandando letteralmente in tilt i telespettatori di Affari Tuoi. Si tratta - come riporta un utente su X - di Joelle. La giovane è di Rovigo e, oltre a essere pallavolista è anche psicologa. "Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!", si legge.E ancora: "Buonasera a tutti! Una pallavolista e psicologa in un'unica persona", "Quanto è bella". E c'è anche chi non può fare a meno di notare una certa somiglianza: "Paola Egonu è qui", "Paola Egonu sei tu? *Free pallavolista della valle d'Aosta*". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42399729 La ragazza subentra a Ricardo da Padova. Il giovane ha giocato insieme alla mamma Valentina. Nonostante una partita che non è partita nel migliore dei modi, il concorrente è riuscito a portarsi a casa qualche soldino. Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la nuova pacchista manda in tilt il pubblico Leggi su Liberoquotidiano.it Unastando letteralmente ini telespettatori di. Si tratta - come riporta un utente su X - di Joelle. La giovane è di Rovigo e, oltre a essere pallavolista è anche psicologa. "Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!", si legge.E ancora: "Buonasera a tutti! Una pallavolista e psicologa in un'unica persona", "Quanto è bella". E c'è anche chi non può fare a meno di notare una certa somiglianza: "Paola Egonu è qui", "Paola Egonu sei tu? *Free pallavolista della valle d'Aosta*". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42399729 La ragazza subentra a Ricardo da Padova. Il giovane ha giocato insieme alla mamma Valentina. Nonostante una partita che non è partita nel migliore dei modi, il concorrente è riuscito a portarsi a casa qualche soldino.

Se ne parla anche su altri siti

Affari tuoi, la partita di Valentina mette KO il Dottore, parte malissimo poi il colpo di scena e la pacchista sbanca: “Svengo” - Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 febbraio ha giocato Valentina, concorrente del Molise. La pacchista, accompagnata dal fratello Cristiano, ha giocato una partita disastrosa, che ha visto uscire di scena tutti i pacchi più ricchi. Ha persino ceduto il suo, che conteneva 75mila euro. Poi, il colpo di scena e lo scacco matto al Dottore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, Angela dalla Puglia accetta un'offerta: fortunata la scelta della pacchista in dolce attesa - Nella puntata di Affari Tuoi del 15 aprile 2025, la concorrente Angela dalla Puglia elimina tutti i pacchi blu e alla fine accetta l'offerta del Dottore. Nella puntata di Affari Tuoi, in onda martedì 15 aprile 2025, la concorrente è Angela della Regione Puglia. La concorrente, in dolce attesa, ha giocato insieme al compagno Giuseppe, svelando che i due non hanno ancora deciso il nome della loro seconda figlia. 🔗movieplayer.it

”Affari Tuoi” è pilotato? Questa sera a Striscia la Notizia tutti i dettagli: Le anticipazioni della nuova puntata - Questa sera a Striscia la Notizia si parla di Affari Tuoi. Il programma è pilotato? Le anticipazioni della nuova puntata in onda oggi, martedì 18 marzo 2025. Striscia la Notizia e Affari tuoi, tutto pilotato? Le anticipazioni Un gioco può considerarsi veramente basato sulla fortuna e non sull’abilità del giocatore solo quando per lui esistono le stesse possibilità di vincere o di perdere. Ad Affari Tuoi ciò non avviene. 🔗metropolitanmagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari Tuoi, la nuova pacchista manda in tilt il pubblico; Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare”; Chi è il pacchista che rappresenta il Veneto ad Affari Tuoi (aprile 2025); GIUSEPPE DE BARI ORIGINARIO DI MOLFETTA È IL NUOVO PACCHISTA DI AFFARI TUOI PER LA REGIONE PUGLIA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare” - Affari Tuoi torna in onda dopo due puntate di stop e Armando incassa 19mila euro (ma spreca una vincita molto più grossa): ecco cosa è successo ieri sera. 🔗libero.it

Stefano De Martino e la seduta con la psicologa ad Affari Tuoi: «Sogno dei numeri...» VIDEO - Ad Affari Tuoi c’è sempre spazio per le sorprese, ma nella puntata del 15 aprile è arrivata una new entry che ha attirato subito l’attenzione: direttamente dalla ... 🔗msn.com

Affari Tuoi, Stefano De Martina lancia una frecciatina a Belen Rodriguez: «Il mio matrimonio lo sto ancora pagando» - Botta e risposta tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due ormai regna la pace, ma le frecciatine non mancano. Mentre lei continua a punzecchiare con riferimenti ai presunti tradimenti, il.. 🔗msn.com