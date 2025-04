A che serve il funerale di un papa? A soddisfare la vanità le smanie di potere e di carriera perfino di impunità

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa - “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma […] The post La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

Cosa ha disposto Papa Francesco per il suo funerale: la scelta del Pontefice - “Con dignità ma come ogni cristiano”. Papa Francesco ha confermato di recente i cambiamenti per il suo funerale. La decisione del Pontefice. Nel giorno della sua morte, tornano alla mente le ... 🔗newsmondo.it

Papa Francesco, funerale più sobrio: non più tre bare e nuovo luogo di sepoltura. Così cambia il rito funebre - Papa Francesco rinnova e semplifica il funerale dei pontefici. Tra le novità introdotte c'è la constatazione della morte non più nella camera del defunto ma nella cappella, la deposizione ... 🔗msn.com