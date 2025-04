? LIVE! Atalanta-Lecce Retegui gioca Atmosfera surreale

Atalanta affronta tra le mura amiche il Lecce nella 34ª giornata di Serie A. Una partita che va oltre il calcio, dopo la drammatica morte in settimana del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.Atalanta-LecceMarcatori: -.Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Retegui, Lookman. All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De Ketelaere, Maldini.Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Karlsson; Rebic. All. Giampaolo.A disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma 1.Ammoniti: -.Espulsi: -. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Lecce, Retegui gioca. Atmosfera surreale Leggi su Bergamonews.it Gewiss Stadium. L’affronta tra le mura amiche ilnella 34ª giornata di Serie A. Una partita che va oltre il calcio, dopo la drammatica morte in settimana del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.Marcatori: -.(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic,, Lookman. All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De Ketelaere, Maldini.(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Karlsson; Rebic. All. Giampaolo.A disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma 1.Ammoniti: -.Espulsi: -.

Su altri siti se ne discute

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: è il momento di Consonni, l’azzurra si gioca le medaglie nell’omnium! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:24 Questa la top10 prima dell’ultima prova: 1.Sophie Leech (106 punti) 2.Lorena Wiebes (96 punti) 3.Chiara Consonni (90 punti) 4.Amalie Dideriksen (90 punti) 5.Anita Yvonne Stenberg (88 punti) 6.Victorie Berteau (86 punti) 7.Lara Gillespie (86 punti) 8.Lea Lin Teutenberg (72 punti) 9.Valeria Valgonen (68 punti) 10.Olga Wankiewicz (62 punti) 20:21 Cresce l’attesa per la corsa a punti dell’omnium, con Chiara Consonni in piena lotta per le medaglie e per la vittoria. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Fabbri e Dosso! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. Ultima giornata di gare agli Europei Indoor di Apeldoorn e ancora tante carte da medaglia da giocare per l’Italia che può chiudere in bellezza la kermesse olandese e fare un bel balzo in avanti nel medagliere. 🔗oasport.it

LIVE Paolini-Lys 6-2, 6-5, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurra fermata sul match point, non si gioca prima delle 13 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:15 Ecco che l’orario è di nuovo slittato! Si dovrebbe riprendere (pioggia permettendo) alle ore 13:00. 11:52 Ecco che, solo adesso, gli addetti sono in campo ad asciugare. Inoltre, è stato modificato l’orario di ripresa: 12:30 italiane, come vi avevamo largamente anticipato. 11:50 Tra 10? si dovrebbe riprendere secondo l’approssimativo orario indicato dagli organizzatori, ma vi anticipiamo che non avverrà, quantomeno fino (a nostro avviso) alle 12:30. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Infortunio Retegui, gioca Atalanta-Lecce? Le ultime sulla presenza in campo dell’attaccante; ?? LIVE! Atalanta-Lecce, segui la diretta dal Gewiss Stadium; Diretta di Atalanta-Lecce: dopo tante polemiche, le squadre scendono in campo; Atalanta-Lecce, stasera si gioca: dove vederla. C'è anche Retegui. La Curva Sud: «Niente striscioni». 🔗Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A Atalanta-Lecce è una sfida valevole per la per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vede du. 🔗msn.com

Atalanta-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta-Lecce in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. 🔗sport.virgilio.it

Retegui recupera e gioca dal 1', Gritti: "Si è allenato con la squadra, per noi è importante" - Come sta Retegui? "Se gioca titolare, le condizioni dovrebbero essere buone. Si è allenato con la squadra senza problemi e il mister ha deciso di metterlo in campo. Per noi è importante". 🔗tuttomercatoweb.com