Atalanta affronta tra le mura amiche il Lecce nella 34ª giornata di Serie A. Una partita che va oltre il calcio, dopo la drammatica morte in settimana del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.Atalanta-Lecce 0-1Marcatori: 29? Karlsson (rigore).Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Retegui, Lookman. All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De Ketelaere, Maldini.Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Pierotti, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo.A disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma 1. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Lecce 0-1, la sblocca Karlsson su rigore. Mancino di Pasalic, para Falcone (35?) Leggi su Bergamonews.it Gewiss Stadium. L’affronta tra le mura amiche ilnella 34ª giornata di Serie A. Una partita che va oltre il calcio, dopo la drammatica morte in settimana del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.0-1Marcatori: 29?).(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta;, Retegui, Lookman. All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De Ketelaere, Maldini.(4-3-3):; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Pierotti, Rebic,. All. Giampaolo.A disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma 1.

