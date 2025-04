Zelensky e Trump si sono visti a Roma per i funerali del Papa L’incontro flash tra i due leader prima di uscire in piazza San Pietro

Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco. Ed è riuscito a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump presente anche lui alle esequie. I due si sono parlati una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al Papa, Trump, invece di uscire sul sagrato, si è appartato con il leader ucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia, sono usciti uno dopo l’altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena Zelenska, in piazza. Zelensky, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero.Ucraina – Russia: la situazioneIeri sera Zelensky aveva affermato di «non essere più certo di avere il tempo» di recarsi a Roma ed eventualmente incontrare a margine il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma il confronto, seppur breve, c’è stato. Leggi su Open.online Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato aper partecipare al funerale diFrancesco. Ed è riuscito a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donaldpresente anche lui alle esequie. I due siparlati una decina di minuti. Dopo avere reso omaggio al, invece disul sagrato, si è appartato con ilucraino e poi, dopo il breve faccia a faccia,usciti uno dopo l’altro, accompagnati dalle mogli Melania e Olena Zelenska, in, invece della consueta uniforme militare, è vestito in nero.Ucraina – Russia: la situazioneIeri seraaveva affermato di «non essere più certo di avere il tempo» di recarsi aed eventualmente incontrare a margine il presidente degli Stati Uniti, Donald. Ma il confronto, seppur breve, c’è stato.

