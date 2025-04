Zaino in spalla gli studenti traslocano

Ilgiorno.it - Zaino in spalla, gli studenti traslocano Leggi su Ilgiorno.it Trasloco in vista per gli alunni e per le alunne della scuola media "Benzi-Manzoni" di via Patellani: per l’anno scolastico 2025-’26 lasceranno le aule, i corridoi e le due palestre del grande edificio didattico, lungo il vialone del campovolo, per trasferirsi nel plesso scolastico comunale tra le vie Don Sturzo e San Francesco, che è la storica sede della elementare "Enrico Romani". Il trasferimento di tutte le classi delle medie è necessario, visto che la scuola di via Patellani sarà completamente riqualificata, comprese le due palestre, come previsto dal grande piano di rigenerazione urbana Pnrr denominato "Scuola Patellani": oltre alle strutture didattiche e sportive della "Benzi-Manzoni", infatti, questo progetto riguarda il restyling del Parco del cimitero, la ristrutturazione della palestra della stessa "Enrico Romani" e la realizzazione della pista ciclabile nel quartiere "San Carlo".

