Visite nei musei per il benessere di anziani e fragili

benessere e di salute e, quindi, una migliore qualità della vita per tutti i cittadini, anche per coloro in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale. E in tale contesto alla cultura è riconosciuto un ruolo fondamentale, provato a livello scientifico: quello di essere tra i determinanti individuali e sociali della salute. Partendo da queste basi, il Comune di Carpi ha scelto di aderire al Manifesto condiviso sullo sviluppo del welfare culturale promosso da regione Emilia-Romagna, regione Toscana e Promo Pa Fondazione. Propriamente, il welfare culturale è un modello integrato di promozione del benessere e della salute delle persone e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Obiettivo del Manifesto, nato dal lavoro di oltre cinquecento tra professionisti e organizzazioni pubbliche e private della cultura e del sociale, è favorire il riconoscimento del welfare culturale negli strumenti normativi e lo sviluppo di azioni congiunte tra le aree culturale, educativa, sociale, sanitaria e formativa per rendere i luoghi di cultura spazi di supporto e di benessere sociale per i cittadini. Ilrestodelcarlino.it - Visite nei musei per il benessere di anziani e fragili Leggi su Ilrestodelcarlino.it Garantire condizioni die di salute e, quindi, una migliore qualità della vita per tutti i cittadini, anche per coloro in condizioni dità e vulnerabilità sociale. E in tale contesto alla cultura è riconosciuto un ruolo fondamentale, provato a livello scientifico: quello di essere tra i determinanti individuali e sociali della salute. Partendo da queste basi, il Comune di Carpi ha scelto di aderire al Manifesto condiviso sullo sviluppo del welfare culturale promosso da regione Emilia-Romagna, regione Toscana e Promo Pa Fondazione. Propriamente, il welfare culturale è un modello integrato di promozione dele della salute delle persone e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Obiettivo del Manifesto, nato dal lavoro di oltre cinquecento tra professionisti e organizzazioni pubbliche e private della cultura e del sociale, è favorire il riconoscimento del welfare culturale negli strumenti normativi e lo sviluppo di azioni congiunte tra le aree culturale, educativa, sociale, sanitaria e formativa per rendere i luoghi di cultura spazi di supporto e disociale per i cittadini.

