Virtus Bologna ospita Varese sfida storica alla Segafredo Arena

Segafredo Arena dove tra i primi lavori di demolizione del padiglione 35 e qualche modifica ai parcheggi, primo passo verso la costruzione della nuova Arena, la Virtus ospiterà Varese che ha appena rilasciato l’americano Alex Tyus. La sfida interna con l’Openjobmetis, sarà la 174^ nei tantissimi precedenti tra due storiche società della palla a spicchi nazionale (88-85 per le V Nere). Il primo confronto risalente alla stagione 1948/49, l’ultimo è quello del confronto di andata con vittoria di Varese 104-95, con i biancorossi che non vincono a Bologna dal 22 aprile 2018 (69-71).Per la sfida di domani, che potrebbe essere l’ultima di Justin Holiday con la canotta bianconera, coach Ivanovic non dovrebbe avere nessun problema di formazione. Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna ospita Varese: sfida storica alla Segafredo Arena Leggi su Sport.quotidiano.net Si avvicina la terzultima giornata di serie A. Domani 19.30, in unadove tra i primi lavori di demolizione del padiglione 35 e qualche modifica ai parcheggi, primo passo verso la costruzione della nuova, laospiteràche ha appena rilasciato l’americano Alex Tyus. Lainterna con l’Openjobmetis, sarà la 174^ nei tantissimi precedenti tra due storiche società della pa spicchi nazionale (88-85 per le V Nere). Il primo confronto risalentestagione 1948/49, l’ultimo è quello del confronto di andata con vittoria di104-95, con i biancorossi che non vincono adal 22 aprile 2018 (69-71).Per ladi domani, che potrebbe essere l’ultima di Justin Holiday con la canotta bianconera, coach Ivanovic non dovrebbe avere nessun problema di formazione.

