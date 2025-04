Virginia Giuffre suicida a 41 anni l’accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea

Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein, si è tolta la vita nella sua casa in Australia. Aveva 41 anni. La sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia. Giuffre aveva accusato il miliardario americano di traffico sessuale di minori e di averla usata come schiava sessuale nei primi anni 2000. Epstein è morto nel 2019. Lei ha raggiunto un accordo multimilionario nel 2022 con il principe Andrea, fratello di Re Carlo III d’Inghilterra. Lo aveva accusato di violenza sessuale quando era minorenne.La morte«È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell’Australia Occidentale», ha detto all’Afp la famiglia in una dichiarazione. «Si è suicidata dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani» di cui è stata vittima. Leggi su Open.online , una delle principali accusatrici di, si è tolta la vita nella sua casa in Australia. Aveva 41. La sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia.aveva accusato il miliardario americano di traffico sessuale di minori e di averla usata come schiava sessuale nei primi2000.è morto nel 2019. Lei ha raggiunto un accordo multimilionario nel 2022 con il, fratello di Re Carlo III d’Inghilterra. Lo aveva accusato di violenza sessuale quando era minorenne.La morte«È con il cuore spezzato che annunciamo cheè mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell’Australia Occidentale», ha detto all’Afp la famiglia in una dichiarazione. «Si èta dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani» di cui è stata vittima.

