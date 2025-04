Virginia Giuffre morta suicida accusatrice di Epstein e del principe Andrea

morta suicida Virginia Giuffre. La 41enne, che aveva accusato Epstein e il principe Andrea di violenza sessuale, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Neergabby, sobborgo di Perth, in Australia. Lo ha riferito la famiglia in una dichiarazione rilasciata all'emittente televisiva Nbc News. "Virginia era una guerriera nella lotta contro gli abusi e la tratta sessuale. Alla fine, il peso degli abusi subiti è diventato insostenibile", si legge nel comunicato. Secondo la polizia, i soccorsi sono intervenuti venerdì sera in seguito alla segnalazione di una donna priva di sensi.La morte, nonostante non sia considerata sospetta, è ora oggetto di indagine da parte della squadra per la criminalità organizzata. Giuffre aveva fatto causa al duca di York nel 2021, sostenendo di essere stata vittima della tratta di esseri umani perpetrata dall'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein e abusata sessualmente dal principe Andrea quando aveva solo 17 anni.

Morta suicida Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein: “Insopportabile il peso dell’abuso” - La donna era una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Virginia Giuffre, figura centrale nella denuncia contro il magnate Jeffrey Epstein, è morta suicida all’età di 41 anni. La tragedia è avvenuta nella sua fattoria a Neergabby, in Australia Occidentale, dove viveva da alcuni anni. Il comunicato della famiglia: “Ha combattuto tutta la vita” La famiglia di Virginia ha confermato la notizia con un comunicato diffuso da NBC News, in cui ha espresso un dolore profondo:“È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte. 🔗dayitalianews.com

Virginia Giuffre è morta, suicida a 41 anni l’accusatrice di Jeffrey Epstein - (Adnkronos) – Virginia Giuffre è morta suicida. La prima delle vittime di Jeffrey Epstein a rendere pubblica la sua identità accusando il finanziere e la ex Ghislaine Maxwell di traffico sessuale e il principe Andrea di abusi, si è uccisa a 41 anni nella sua casa in Australia. A darne notizia è stata la famiglia. […] L'articolo Virginia Giuffre è morta, suicida a 41 anni l’accusatrice di Jeffrey Epstein proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Morta suicida Virginia Giuffrè, la donna che accusò di abusi il Principe Andrea - Virginia Giuffrè è morta. Si è tolta la vita a Brisbane, in Australia, lasciando dietro di sé non solo una famiglia spezzata dal dolore, ma anche un vuoto profondo nella battaglia per i diritti delle vittime di abuso. La notizia della sua scomparsa, rilanciata oggi da fonti ufficiali dopo l’annuncio della famiglia, arriva inaspettata ma dopo una serie di problemi che si erano riscontrati negli ultimi tempi in cui aveva anche dichiarato di avere i giorni contati. 🔗dilei.it

