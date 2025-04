Viaggi della Memoria Si scatena la polemica

Viaggi della Memoria, l’iniziativa che l’associazione nazionale ex deportati organizza ai campi di concentramento in Austria e Germania con le scuole. "L’anno scorso quattro studenti e due insegnanti parteciparono all’iniziativa – ricorda Gianmarco Cecchini, l’ex assessore alle politiche giovanili e alla scuola nella giunta Ravoni di stampo civico –. Non è quindi corretto dire che i Viaggi della Memoria sono stati ripristinati dall’attuale amministrazione, perché siamo stati noi a riprendere i contatti con Aned non appena la direzione didattica dell’Istituto comprensivo Balducci, dopo averci sempre detto no, ha confermato la propria disponibilità per organizzare il Viaggio. E infatti siamo partiti nel 2024, dopo dieci anni che non si facevano".A rappresentare il Comune era presente proprio l’assessore Gianmarco Cecchini, che pagò di tasca propria trasferta e pernottamenti. Lanazione.it - Viaggi della Memoria. Si scatena la polemica Leggi su Lanazione.it E’ botta e risposta a distanza sui, l’iniziativa che l’associazione nazionale ex deportati organizza ai campi di concentramento in Austria e Germania con le scuole. "L’anno scorso quattro studenti e due insegnanti parteciparono all’iniziativa – ricorda Gianmarco Cecchini, l’ex assessore alle politiche giovanili e alla scuola nella giunta Ravoni di stampo civico –. Non è quindi corretto dire che isono stati ripristinati dall’attuale amministrazione, perché siamo stati noi a riprendere i contatti con Aned non appena la direzione didattica dell’Istituto comprensivo Balducci, dopo averci sempre detto no, ha confermato la propria disponibilità per organizzare ilo. E infatti siamo partiti nel 2024, dopo dieci anni che non si facevano".A rappresentare il Comune era presente proprio l’assessore Gianmarco Cecchini, che pagò di tasca propria trasferta e pernottamenti.

