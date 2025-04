Via Perpignano Marciapiede invaso dalle auto pedoni a rischio ogni giorno

Da tempo imprecisato è consuetudine posteggiare sul marciapiede in via Perpignano esponendo pedoni a investimenti e automobilisti a collisioni frontali. Segnalato più volte ai vigili e ai politici comunali, si deve aspettare per forza che qualcuno si faccia male sul serio? Ci sono bambini e.

