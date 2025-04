Via libera al bilancio consuntivo del Comune previsto oltre un milione di investimenti

Il Consiglio comunale di San Giovanni in Marignano ha approvato mercoledì il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, "evidenziando una gestione economica oculata e la capacità di destinare oltre un milione di euro a importanti investimenti per la comunità", si spiega in una nota.

