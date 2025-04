Ilrestodelcarlino.it - Via a idee e proposte. La voce dei residenti

, suggerimenti,per la Scandicci del futuro. Da oggi, e per tutto il mese di maggio, ogni cittadino ha la possibilità di dare il suo contributo per la città che verrà, attraverso la compilazione di un’apposita scheda sul sito web del Comune."Abbiamo voluto dare un’opportunità di partecipazione ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, – ha detto la sindaca Claudia Sereni – affinché il pensiero della collettività sia integrato già in questa fase preliminare di riflessione". L’amministrazione ha deciso di cominciare l’iter per definire i suoi nuovi strumenti urbanistici con una fare ‘interattiva’ alla quale seguirà il futuro percorso partecipativo, previsto dalla legge, per l’aggiornamento del Piano Strutturale e per la formazione del secondo Piano Operativo.Lo scorso dicembre la giunta comunale ha disposto di effettuare una revisione generale delle politiche di programmazione urbanistica.