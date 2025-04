Vi porto nel Roman Empire il gruppo della mafia nigeriana che fa affari nella Capitale

Roman Empire' una delle famiglie più importanti della mafia nigeriana a Roma, quella del gruppo dei 'Maphite', i. Romatoday.it - Vi porto nel 'Roman Empire', il gruppo della mafia nigeriana che fa affari nella Capitale Leggi su Romatoday.it Lo spaccio insieme agli albanesi e la prostituzione, anche di minorenni, fatte arrivare in Italia con la promessa di un lavoro. Un doppio business che, negli anni, ha fatto del '' una delle famiglie più importantia Roma, quella deldei 'Maphite', i.

