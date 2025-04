Verso Inter Roma Thuram ancora a parte salgono le quotazioni di Arnautovic dal 1

Roma agguerrita affrontare un’Inter capolista, ma piena di insidie Interne. I nerazzurri, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive, prima contro il Bologna in campionato e poi contro il Milan in Coppa Italia.Un doppio colpo che ha complicato la situazione in casa Inter, anche alla luce della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì prossimo. Non solo pressione psicologica, ma anche assenze pesanti: Inzaghi dovrà rinunciare a Thuram, che, come riportato da Sky Sport, oggi ha lavorato ancora a parte a causa di un problema muscolare, oltre a Bastoni e Mkhitaryan, entrambi squalificati.La probabile formazione nerazzurraPochi dubbi sul modulo che verrà confermato: sarà ancora una volta il 3-5-2, marchio di fabbrica di Simone Inzaghi. Sololaroma.it - Verso Inter-Roma, Thuram ancora a parte: salgono le quotazioni di Arnautovic dal 1? Leggi su Sololaroma.it l big match di domani pomeriggio alla Scala del calcio vedrà unaagguerrita affrontare un’capolista, ma piena di insidiene. I nerazzurri, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive, prima contro il Bologna in campionato e poi contro il Milan in Coppa Italia.Un doppio colpo che ha complicato la situazione in casa, anche alla luce della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì prossimo. Non solo pressione psicologica, ma anche assenze pesanti: Inzaghi dovrà rinunciare a, che, come riportato da Sky Sport, oggi ha lavoratoa causa di un problema muscolare, oltre a Bastoni e Mkhitaryan, entrambi squalificati.La probabile formazione nerazzurraPochi dubbi sul modulo che verrà confermato: saràuna volta il 3-5-2, marchio di fabbrica di Simone Inzaghi.

