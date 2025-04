Veleni contro il cardinale Tagle non può fare il Papa chi canta ‘Immagina che non esista il Paradiso’ video

Papabili più quotati in queste ore è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle.La recita della preghiera del Rosario per Papa Francesco venerdì sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore, alla vigilia dei funerali è stata guidata proprio da lui. Sorridente e telegenico, 68 anni, età perfetta per un pontificato lungo, ma in teoria non lunghissimo, Tagle, gesuita come Bergoglio, è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere al Papa argentino.Leggi ancheA Sanremo il Papa ha benedetto "Imagine", la canzone che cancella Dio e la religione: perché?Il cardinale Tagle “apre" le porte della Chiesa alle coppie non sposate: «Invitiamole a venire da noi.»Polemiche per Tagle che canta Imagine, la canzone contro le religioniIn un video pubblicato su Telegram e You Tube, Tagle si esibisce come cantante riproponendo “Imagine”: uno dei brani più famosi al mondo dell’artista britannico John Lennon. Secoloditalia.it - Veleni contro il cardinale Tagle: non può fare il Papa chi canta ‘Immagina che non esista il Paradiso’ (video) Leggi su Secoloditalia.it C’è chi lo definisce il Wojtyla filippino, chi invece lo colloca come ala sinistra di Bergoglio: certo è che uno deibili più quotati in queste ore è ilfilippino Luis Antonio.La recita della preghiera del Rosario perFrancesco venerdì sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore, alla vigilia dei funerali è stata guidata proprio da lui. Sorridente e telegenico, 68 anni, età perfetta per un pontificato lungo, ma in teoria non lunghissimo,, gesuita come Bergoglio, è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere alargentino.Leggi ancheA Sanremo ilha benedetto "Imagine", la canzone che cancella Dio e la religione: perché?Il“apre" le porte della Chiesa alle coppie non sposate: «Invitiamole a venire da noi.»Polemiche percheImagine, la canzonele religioniIn unpubblicato su Telegram e You Tube,si esibisce comente riproponendo “Imagine”: uno dei brani più famosi al mondo dell’artista britannico John Lennon.

