Vele d’epoca nel Golfo Torna la manifestazione La nautica è protagonista

Torna dal 22 al 25 maggio alle Grazie di Porto Venere la manifestazione “Le Vele d’epoca dell’Alto Tirreno - Trofeo Valdettaro”. Iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione della Spezia insieme alla sezione velica della Marina Militare, con la collaborazione tecnica dell’Asd Forza e Coraggio e il supporto del Cantiere Valdettaro, dove verrà ospitata la cena equipaggi di sabato sera. Tra venerdì e domenica si correranno tre regate, una in più rispetto alla scorsa edizione. Parteciperanno gli yacht d’epoca, classici, tradizionali e la classe 5.50 stazza Internazionale, che regaterà su un campo di regata a loro dedicato. Anche quest’anno si svolgerà una Veleggiata di Vele Latine, organizzata dall’Associazione Vela Tradizionale, con equipaggi provenienti da tutta Italia. Il Cantiere della Memoria ospiterà una mostra di opere dell’ex Nostromo dell’Amerigo Vespucci Adriano Gandino, dedicata ai 90 anni di Marivela e al rientro dal giro del mondo della nave più bella del mondo. Lanazione.it - Vele d’epoca nel Golfo. Torna la manifestazione. La nautica è protagonista Leggi su Lanazione.it Ridal 22 al 25 maggio alle Grazie di Porto Venere la“Ledell’Alto Tirreno - Trofeo Valdettaro”. Iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione della Spezia insieme alla sezione velica della Marina Militare, con la collaborazione tecnica dell’Asd Forza e Coraggio e il supporto del Cantiere Valdettaro, dove verrà ospitata la cena equipaggi di sabato sera. Tra venerdì e domenica si correranno tre regate, una in più rispetto alla scorsa edizione. Parteciperanno gli yacht, classici, tradizionali e la classe 5.50 stazza Internazionale, che regaterà su un campo di regata a loro dedicato. Anche quest’anno si svolgerà unaggiata diLatine, organizzata dall’Associazione Vela Tradizionale, con equipaggi provenienti da tutta Italia. Il Cantiere della Memoria ospiterà una mostra di opere dell’ex Nostromo dell’Amerigo Vespucci Adriano Gandino, dedicata ai 90 anni di Marivela e al rientro dal giro del mondo della nave più bella del mondo.

