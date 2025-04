Veglia funebre per Francesco Anche nella Chiesa alcuni hanno voltato le spalle al Papa

nella preghiera il cammino verso la casa del Padre di Papa Francesco. Con Papa Francesco, questa sera, come scriveva nella Bolla del Giubileo, vogliamo ripetere ‘Credo nella vita eterna’, come "professa la nostra fede e la speranza cristiana" (Bolla giubilare 19).Il cordoglio per la morte di Papa Francesco è stato unanime, Anche se è inutile negare che, Anche nella nostra Chiesa, alcuni durante il suo Pontificato hanno voltato le spalle a Papa Francesco, hanno invitato a non accettare il suo Magistero e i suoi gesti; di più, hanno affermato che tradiva la fede e la Tradizione della Chiesa: l’unanime cordoglio, ma soprattutto la storia renderà ragione a Papa Francesco. “Le ricchezze non ti assicurano nulla – ci ripete Papa Francesco. Ilrestodelcarlino.it - Veglia funebre per Francesco: "Anche nella Chiesa alcuni hanno voltato le spalle al Papa" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cari fratelli e sorelle, cari presbiteri, vogliamo accompagnarepreghiera il cammino verso la casa del Padre di. Con, questa sera, come scrivevaBolla del Giubileo, vogliamo ripetere ‘Credovita eterna’, come "professa la nostra fede e la speranza cristiana" (Bolla giubilare 19).Il cordoglio per la morte diè stato unanime,se è inutile negare che,nostradurante il suo Pontificatoleinvitato a non accettare il suo Magistero e i suoi gesti; di più,affermato che tradiva la fede e la Tradizione della: l’unanime cordoglio, ma soprattutto la storia renderà ragione a. “Le ricchezze non ti assicurano nulla – ci ripete

