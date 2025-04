Varenna soffocata dai turisti Al traghetto code di cento metri Alla stazione è assalto al treno

cento metri. Sono decine e decine di turisti in fila, stranieri soprattutto. Sono americani, britannici, australiani. Ma anche tedeschi, francesi, canadesi. Aspettano ordinatamente, senza spingersi, né cercare di superarsi, di avanzare per potersi imbarcare su uno dei traghetti per attraversare il lago Alla volta di Bellagio, Menaggio, Cadenabbia. Molti ci riescono, tanti no, devono restare ancora in fila, forse per ore e sperare di trovare posto sul battello successivo. Sono immagini che arrivano dAlla zona dell’imbarcadero di Varenna, la piccola perla del Lario. Scene simili, ma per un altro mezzo, il treno, si ripetono a soli 200 metri di distanza in linea d’area, in stazione, solo che lì i viaggiatori sono meno disciplinati e si riversano in massa sui binari, con il rischio di cadere, travolgersi a vicenda, essere investiti dai convogli in arrivo e in partenza. Ilgiorno.it - Varenna soffocata dai turisti. Al traghetto code di cento metri. Alla stazione è assalto al treno Leggi su Ilgiorno.it Un serpentone lungo più di. Sono decine e decine diin fila, stranieri soprattutto. Sono americani, britannici, australiani. Ma anche tedeschi, francesi, canadesi. Aspettano ordinatamente, senza spingersi, né cercare di superarsi, di avanzare per potersi imbarcare su uno dei traghetti per attraversare il lagovolta di Bellagio, Menaggio, Cadenabbia. Molti ci riescono, tanti no, devono restare ancora in fila, forse per ore e sperare di trovare posto sul battello successivo. Sono immagini che arrivano dzona dell’imbarcadero di, la piccola perla del Lario. Scene simili, ma per un altro mezzo, il, si ripetono a soli 200di distanza in linea d’area, in, solo che lì i viaggiatori sono meno disciplinati e si riversano in massa sui binari, con il rischio di cadere, travolgersi a vicenda, essere investiti dai convogli in arrivo e in partenza.

