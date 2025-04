Un’altra squadra di volley A1 donne Dalla Romagna chiedono ospitalità A Campanara le porte sono aperte

volley femminile di serie A1 ogni week-end nella prossima stagione sportiva. E’ andato bene il colloquio fra i vertici della neo-promossa San Giovanni in Marignano e l’amministrazione comunale pesarese. L’impianto romagnolo non è omologato per la massima serie, perciò la società cerca casa per la grande avventura e l’avrebbe individuata nel PalaMegaBox di Campanara, dove già giocano le tigri di Vallefoglia, appena sbarcate in Europa con la conquista del pass per la Challenge Cup."Sì, è vero, ci hanno cercato e chiesto la disponibilità ad ospitarli – conferma l’assessore allo sport Mila Della Dora -. L’unica soluzione che hanno per restare in Emilia-Romagna è Cesena, dove avranno un incontro la prossima settimana, ma intanto sanno che qui sarebbero i benvenuti. Ilrestodelcarlino.it - Un’altra squadra di volley A1 donne. Dalla Romagna chiedono ospitalità. A Campanara le porte sono aperte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro potrebbe avere lo spettacolo delfemminile di serie A1 ogni week-end nella prossima stagione sportiva. E’ andato bene il colloquio fra i vertici della neo-promossa San Giovanni in Marignano e l’amministrazione comunale pesarese. L’impianto romagnolo non è omologato per la massima serie, perciò la società cerca casa per la grande avventura e l’avrebbe individuata nel PalaMegaBox di, dove già giocano le tigri di Vallefoglia, appena sbarcate in Europa con la conquista del pass per la Challenge Cup."Sì, è vero, ci hanno cercato e chiesto la disponibilità ad ospitarli – conferma l’assessore allo sport Mila Della Dora -. L’unica soluzione che hanno per restare in Emilia-è Cesena, dove avranno un incontro la prossima settimana, ma intanto sanno che qui sarebbero i benvenuti.

