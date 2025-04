Una violenza senza regole quella tra due gruppi italiani e stranieri che si sono affrontati in strada Almeno 20 le persone coinvolte in centro a Frosinone

violenza ha scosso il centro storico di Frosinone nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Dopo l’una, una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine riguardo una maxi rissa scoppiata in Largo Turriziani, zona centralissima e punto di riferimento della movida notturna ciociara.Un Caos Generale: Almeno Venticinque Giovani CoinvoltiSecondo le testimonianze di alcuni passanti, la rissa ha visto il coinvolgimento di Almeno venti giovani, tra italiani e stranieri, che si sono affrontati con urla, spintoni, calci e pugni. La scena di violenza, durata diversi minuti, ha creato un vero e proprio caos, con le persone presenti che hanno faticato a gestire la situazione. Non è stato fino a quando qualcuno non ha allertato il 112 che le forze dell’ordine sono intervenute. Dayitalianews.com - Una violenza senza regole quella tra due gruppi, italiani e stranieri, che si sono affrontati in strada. Almeno 20 le persone coinvolte in centro a Frosinone Leggi su Dayitalianews.com Una nuova ondata diha scosso ilstorico dinella notte tra il 24 e il 25 aprile. Dopo l’una, una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine riguardo una maxi rissa scoppiata in Largo Turriziani, zona centralissima e punto di riferimento della movida notturna ciociara.Un Caos Generale:Venticinque Giovani CoinvoltiSecondo le testimonianze di alcuni passanti, la rissa ha visto il coinvolgimento diventi giovani, tra, che sicon urla, spintoni, calci e pugni. La scena di, durata diversi minuti, ha creato un vero e proprio caos, con lepresenti che hanno faticato a gestire la situazione. Non è stato fino a quando qualcuno non ha allertato il 112 che le forze dell’ordineintervenute.

Su altri siti se ne discute

Arrestato Eric Mabius, l’attore di “Ugly Betty” accusato di aggressione e resistenza senza violenza ai danni di un vicesceriffo. Era “estremamente ubriaco” - L’attore di “Ugly Betty”, Eric Mabius, è stato arrestato per aggressione e resistenza senza violenza ai danni di un pubblico ufficiale. Mabius, incarcerato nelle prime ore del mattino di giovedì 20 febbraio, a Yulee (in Florida, Stati Uniti), è apparso malconcio nella foto segnaletica scattata presso la prigione e centro di detenzione della contea di Nassau. Il volto sembrava molto provato ma, soprattutto, ha stupito un evidente livido nei pressi dell’occhio destro dell’attore. 🔗ilfattoquotidiano.it

WWE: Bloodsport impazzisce per Natalya, sfida senza regole, caos senza limiti - Natalya non si è limitata a partecipare a Bloodsport XIII di Josh Barnett: se n’è praticamente impossessata. La veterana della WWE ha debuttato nell’evento senza corde e senza esclusione di colpi e dal momento in cui ha varcato il tendone, è stato puro caos. I fan erano già in delirio per la sua entrata, che è iniziata con un accenno alla sua iconica theme song della WWE… solo per poi trasformarsi in “Killing in the Name” dei Rage Against The Machine. 🔗zonawrestling.net

L’università libera: "Senza alcuna violenza fate tantissimo rumore" - "Ormai ce lo diciamo spesso io e Zucchi: se siamo fortunati ci daranno la stessa cella a Ventotene!". Lo ha dichiarato scherzosamente ieri Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena in occasione dell’incontro sullo stato di salute dell’università che lo ha visto ospite in Sapienza, in dialogo con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, a partire dal suo libro ’Libera università’. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Massacro a Gaza, Quirico: Nel mondo senza regole vige la legge del più forte; Pestaggio ad Aversa, la denuncia della mamma: In dieci contro due, poteva finire in tragedia; Denunciare una violenza senza paura. Poche regole per difendersi; Assegno inclusione 2024, regole, FAQ e calendario pagamenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Violenza sessuale a Termini, due turiste tedesche palpeggiate nel sottopasso: arrestato un 29enne - Violenza sessuale per due donne turiste tedesche ... Dopo una ricerca nei luoghi frequentati dai senza dimora, hanno individuato e bloccato un 29enne somalo, già noto alle forze dell’ordine. 🔗roma.corriere.it