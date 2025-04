Una folla alla Fiera Primaverile Gettonati gli stand del bestiame

Fiera del bestiame, con una folla a riempire l’area di via Marconi. Fin dal primo mattino oltre 300 bancarelle hanno circondato l’area Fiera e le vie limitrofe, trasformandole in un colorato mercato all’aperto con un’offerta ricchissima di artigianato, prodotti tipici e abbigliamento.Il flusso di visitatori è stato vivace per tutta la giornata, con tanti che si sono soffermati tra gli stand a curiosare e a fare acquisti. Molto apprezzata la sezione dedicata agli animali, dove bambini e adulti si sono divertiti a scattare foto ricordo: dalle mucche dal caratteristico ciuffo alle pecore dal muso nero, ogni angolo ha offerto spunti per un sorriso o una carezza. Ilgiorno.it - Una folla alla Fiera Primaverile. Gettonati gli stand del bestiame Leggi su Ilgiorno.it Giovani, famiglie e pensionati hanno scelto di rinnovare anche quest’anno la tradizione del 25 Aprile concedendosi un giro all’amatissimadel, con unaa riempire l’area di via Marconi. Fin dal primo mattino oltre 300 bancarelle hanno circondato l’areae le vie limitrofe, trasformandole in un colorato mercato all’aperto con un’offerta ricchissima di artigianato, prodotti tipici e abbigliamento.Il flusso di visitatori è stato vivace per tutta la giornata, con tanti che si sono soffermati tra glia curiosare e a fare acquisti. Molto apprezzata la sezione dedicata agli animali, dove bambini e adulti si sono divertiti a scattare foto ricordo: dalle mucche dal caratteristico ciuffo alle pecore dal muso nero, ogni angolo ha offerto spunti per un sorriso o una carezza.

Ne parlano su altre fonti

Fiera, americani in forze malgrado Trump. Folla alla prima edizione di primavera. Parcheggi pieni, tornano le code ai locali - "Knock, knock, knockin’ on Heaven’s door": in una Fiera immersa nel sole Bob Dylan invita, come fa da 42 anni, a bussare alle porte del Paradiso. Una colonna sonora che avvolge all’ingresso della prima Antiquaria di primavera. E che sembra risentire del clima di un evento che dà del tu al tempo. Il vecchio Bob è affiancato dal grido di libertà di Keith Carradine, "Sono facile", che poi significa disponibile, e in fondo non c’è niente di più trasparente della Fiera. 🔗lanazione.it

Decima fiera nazionale primaverile degli uccelli domenica 6 aprile a Terranuova - Arezzo, 31 marzo 2025 – Decima fiera nazionale primaverile degli uccelli Domenica 6 aprile 2025, Terranuova Bracciolini Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere la decima Fiera Nazionale Primaverile degli Uccelli, che si svolgerà domenica 6 aprile, con un ricco programma di attività che animeranno il centro del paese, con inizio alle ore 8.00. Il programma della giornata: Ore 8.00 – Apertura della fiera in piazza della Repubblica e via Roma, dove si potrà visitare l’esposizione di uccelli esotici, animali da cortile, eccellenze enogastronomiche, prodotti di ortoflorovivaismo e un ... 🔗lanazione.it

Terranuova. Il prossimo fine settimana la Fiera Primaverile degli Uccelli - Arezzo, 02 aprile 2025 – Questa domenica 6 aprile il centro di Terranuova Bracciolini si animerà con la Decima Fiera Nazionale Primaverile degli Uccelli, un evento che celebra la natura, la tradizione e il legame con gli animali. Organizzata dalla ProLoco di Terranuova Bracciolini in collaborazione con il Comune, la manifestazione offrirà un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. Fin dalle 8. 🔗lanazione.it

Una folla alla Fiera Primaverile. Gettonati gli stand del bestiame. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una folla alla Fiera Primaverile. Gettonati gli stand del bestiame - Giovani, famiglie e pensionati hanno scelto di rinnovare anche quest’anno la tradizione del 25 Aprile concedendosi un giro all’amatissima Fiera del Bestiame, con una folla a riempire l’area di via Mar ... 🔗ilgiorno.it