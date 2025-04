Un torinese su 4 vive da solo e uno su 2 non è sposato come cambia la città tra matrimoni divorzi vedovanza e solitudine

città ha. Torinotoday.it - Un torinese su 4 vive da solo e uno su 2 non è sposato: come cambia la città tra matrimoni, divorzi, vedovanza e solitudine Leggi su Torinotoday.it Sempre meno abitanti e sempre più anziani. Ma soprattutto sempre più soli. È la fotografia della popolazione di Torino che emerge dai dati elaborati dall’anagrafe del Comune e dall’Istituto di statistica. Un’immagine che racconta una profonda trasformazione: nell’ultimo decennio laha.

