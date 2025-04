Un onore essere stato scelto Giovanni scorterà la bara di Papa Francesco chi è davvero

essere al fianco di Papa Francesco nell’ultimo viaggio terreno sarà, per Giovanni, come sfiorare il cielo con un dito. È lui stesso a raccontarlo al quotidiano Il Messaggero, con la voce spezzata dall’emozione e gli occhi lucidi, segnati da un dolore antico ma illuminati oggi da una luce diversa. “Onorato di essere stato scelto tra quei quaranta poveri che lui voleva accanto a sé”, dice. Alla fine, sono proprio i dimenticati, i poveri, a circondare il Pontefice nell’addio definitivo, come lui stesso aveva sempre desiderato, come aveva sempre vissuto.Giovanni ha 56 anni e viene da Palermo, “la mia Sicilia”, sottolinea con orgoglio alla giornalista, e scorterà la bara del pontefice. Da oltre trent’anni vive a Roma, dove la vita non è stata clemente con lui. Cammina lentamente, aiutandosi con una stampella, dopo che un ictus lo ha colpito un anno fa. Leggi su Caffeinamagazine.it al fianco dinell’ultimo viaggio terreno sarà, per, come sfiorare il cielo con un dito. È lui stesso a raccontarlo al quotidiano Il Messaggero, con la voce spezzata dall’emozione e gli occhi lucidi, segnati da un dolore antico ma illuminati oggi da una luce diversa. “Onorato ditra quei quaranta poveri che lui voleva accanto a sé”, dice. Alla fine, sono proprio i dimenticati, i poveri, a circondare il Pontefice nell’addio definitivo, come lui stesso aveva sempre desiderato, come aveva sempre vissuto.ha 56 anni e viene da Palermo, “la mia Sicilia”, sottolinea con orgoglio alla giornalista, eladel pontefice. Da oltre trent’anni vive a Roma, dove la vita non è stata clemente con lui. Cammina lentamente, aiutandosi con una stampella, dopo che un ictus lo ha colpito un anno fa.

Su questo argomento da altre fonti

“Non abbiamo più avuto modo di vederci dopo Sanremo. Riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, è stato un grandissimo onore”: Fedez ringrazia Masini - Marco Masini e Fedez hanno conquistato il pubblico del Festival di Sanremo con la cover di Bella Stronza. Molte le aspettative sul brano e molte anche le critiche preventive, sfumate dopo l’esibizione. E il cantautore toscano è tornato a parlare dell’esperienza festivaliera ospite di Domenica In: “Io volevo capire come sarebbe venuta la canzone. La musica viene bene quando le cose sono vere. Federico sapeva, volevo capire e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori“. 🔗ilfattoquotidiano.it

D’Aversa nel post partita di Empoli Bologna: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro. Su Ismajli…» - Empoli Bologna, le dichiarazioni di Roberto D’Aversa nel post partita: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro». Le parole Empoli Bologna si sono sfidate nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2024/2025. Ecco le parole a Mediaset dell’allenatore dei padroni di casa, Roberto D’Aversa. PAROLE – «Sui gol ci sono stati degli […] 🔗calcionews24.com

Kader Abdolah celebra Pordenone capitale della cultura: "Un onore essere qui" - "È davvero un onore essere qui". Lo scrittore olandese-iraniano Kader Abdolah non nasconde la sua gratitudine verso la città e gli organizzatori di Dedica. Un festival che cerca ogni anno di proporre un programma articolato mettendo insieme linguaggi artistici differenti - letteratura, musica... 🔗pordenonetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump a settembre nel Regno Unito: “L’invito di re Carlo è un grande onore”; Markus Solbakken: “Un onore essere qui. Ho scelto il 21 per Pirlo”; Donald Trump a settembre nel Regno Unito: L'invito di re Carlo è un grande onore; Alla JuVi ben tre gli ex pesaresi. Tortù è stato scelto come capitano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vandali a Vittorio Veneto imbrattano i manifesti del candidato Gianluca Posocco: «Che onore essere scelto come tela, ho sempre voluto avere baffi e occhiali» - Che onore essere scelto come sua tela ... Posocco ha preferito replicare con un sorriso: «È sempre stato il mio sogno portare baffi e occhiali. Forse lui ha colto il mio spirito ribelle ... 🔗msn.com