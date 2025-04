Un giovane su 5 presenta disturbi mentali ad incidere i fenomeni di bullismo La fascia più colpita tra i 17 e i 19 anni Lo studio

Un nuovo rapporto, relativo alla quarta fase del progetto di monitoraggio della salute mentale dei giovani (Mental Health of Children and Young People, MHCYP) iniziato nel 2017, presenta i dati raccolti nel 2023. Lo studio ha coinvolto 2.370 bambini e giovani che avevano partecipato alla rilevazione iniziale. L'indagine esamina la salute mentale di soggetti di età compresa tra 8 e 25 anni residenti in Inghilterra, insieme alle loro condizioni familiari, educative e comunitarie.

