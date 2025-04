Un boato e il portone va in pezzi Danni al Memoriale dei deportati Giallo nella notte a Gavinana

portone e dei vetri senza pero’ capirne fin da subito origine e dinamica. Fatto sta che intorno all’ora di cena uno dei tre giganteschi ingressi del Memoriale delle deportazioni del viale Giannotti a Gavinana, a pochi metri da piazza Bartali - dove troneggia la statua del campione di Ponte a Ema, Giusto fra le Nazioni per le centinaia di vite salvate agli ebrei, è andato distrutto. Si riferisce di una manovra bizzarra di una macchina in retromarcia che avrebbe urtato con violenza il portone per poi ripartire rapidamente una volta imboccato il viale.Difficile al momento per i carabinieri, subito accorsi sul posto, capire se si sia trattato di una manovra disgraziata oppure di un gesto di vandalismo vero e proprio. Lanazione.it - Un boato e il portone va in pezzi. Danni al Memoriale dei deportati. Giallo nella notte a Gavinana Leggi su Lanazione.it Lo schianto è avvenuto qualche minuto prima delle 21 di ieri. Questo almeno quanto hanno riferito alcuni testimoni, un gruppetto di giovani che hanno sentito il frastuono del collasso dele dei vetri senza pero’ capirne fin da subito origine e dinamica. Fatto sta che intorno all’ora di cena uno dei tre giganteschi ingressi deldelle deportazioni del viale Giannotti a, a pochi metri da piazza Bartali - dove troneggia la statua del campione di Ponte a Ema, Giusto fra le Nazioni per le centinaia di vite salvate agli ebrei, è andato distrutto. Si riferisce di una manovra bizzarra di una macchina in retromarcia che avrebbe urtato con violenza ilper poi ripartire rapidamente una volta imboccato il viale.Difficile al momento per i carabinieri, subito accorsi sul posto, capire se si sia trattato di una manovra disgraziata oppure di un gesto di vandalismo vero e proprio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ora tocca a ponte Portone. Va rialzato e spostato - Il ponte Portone va rialzato, avviato lo studio per spostarlo di circa 50 metri a monte. Proseguono i lavori da parte della struttura commissariale che ha individuato criticità anche sul ponte Portone. C’è già un’idea di progetto che prevede di spostare il ponte a monte, all’altezza del parcheggio nei pressi di ponte Zavatti, un lavoro che comporterà un nuovo studio sulla viabilità. Dopo il ponte degli Angeli dell’8 dicembre 20218, finito nel mirino della magistratura per il mancato rispetto del franco idraulico e il nuovo ponte Garibaldi, per cui proprio ieri erano attese le ultime ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Wong ha una strana richiesta nella partita contro Cinà: “Mi portate una Pepsi?”. Ma va malissimo - Episodio curioso durante la partita tra Federico Cinà e Coleman Wong con il secondo che ad un certo punto ha chiesto all'arbitro e al suo angolo una Pepsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia - Che dire del Milan che riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Ci serve un direttore sportivo, via ai casting, ok abbiamo scelto... Fabio Paratici, l'unico su piazza inibito, sotto processo e con una società (la Juventus) lasciata in braghe di tela nel curriculum. Incredibile ma vero, accordo verbale raggiunto e firma che arriverà quando potrà arrivare, dato che il diretto interessato sta scontando 30 mesi di squalifica. 🔗liberoquotidiano.it

Un boato e il portone va in pezzi. Danni al Memoriale dei deportati. Giallo nella notte a Gavinana; Boato a San Giovanni, le reazioni: Per chi fa esplodere ordigni pene da terrorista. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ora tocca a ponte Portone. Va rialzato e spostato - Il ponte Portone va rialzato, avviato lo studio per spostarlo di circa 50 metri a monte. Proseguono i lavori da parte della struttura commissariale che ha individuato criticità anche sul ponte ... 🔗msn.com