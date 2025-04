Un baro del passato e un serio pericolo per le destre del mondo oggi

Ilfoglio.it - Un baro del passato e un serio pericolo per le destre del mondo oggi Leggi su Ilfoglio.it Al direttore - Complimenti a Giuliano Ferrara per l’articolo su Trump. Intanto l’Italia a Bruxelles vota contro la difesa comune. Paesaccio.Pasquale Pasquino Semplicemente formidabile. Al direttore - L’antenato più diretto del bridge è il whist, assai diffuso nella seconda metà del Seicento tra gli strati più bassi della popolazione inglese. Era perciò considerato come un passatempo da cacciatori o scudieri di campagna, non degno di gentiluomini e nobildonne. Fa il suo ingresso nei club e nelle case dell’alta borghesia britannica solo un secolo dopo, grazie alle regole codificate da Edmond Hoyle nel suo “Short Treatise on the Game of Whist” (1742). Ventiquattro regole auree che, dando una solida base di certezze al conservatorismo dei sudditi di Sua Maestà, permisero al gioco di passare dall’alterco fumoso dell’osteria di campagna all’ovattata compostezza del circolo cittadino.

